محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
أشاد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الثلاثاء، بجهود الشباب في دعم الدولة لمواجهة جائحة كورونا، وذلك من خلال تصنيع 3000 كمامة بأندية الفتاة والتطوع بمراكز شباب المحافظة، طبقًا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة.
وخلال لقائه عدد من الشباب المتطوعين لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، وجه المحافظ الشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني والشباب والرياضة على دعمهم للحفاظ على سلامة الوطن ودعم جهود الدولة وبذل المجهودات دون مقابل.
وأكد محافظ بورسعيد على أن هؤلاء الشباب المتطوع نماذج مشرفة لأوطانهم، ولابد من دعمهم وتقديرهم، متمنيًا أن تمر هذه المرحلة بسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر تصنيع 3000 كمامة بمراكز شباب بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.