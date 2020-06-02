تصنيع 3000 كمامة بمراكز شباب بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أشاد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الثلاثاء، بجهود الشباب في دعم الدولة لمواجهة جائحة كورونا، وذلك من خلال تصنيع 3000 كمامة بأندية الفتاة والتطوع بمراكز شباب المحافظة، طبقًا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة.

وخلال لقائه عدد من الشباب المتطوعين لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، وجه المحافظ الشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني والشباب والرياضة على دعمهم للحفاظ على سلامة الوطن ودعم جهود الدولة وبذل المجهودات دون مقابل.

وأكد محافظ بورسعيد على أن هؤلاء الشباب المتطوع نماذج مشرفة لأوطانهم، ولابد من دعمهم وتقديرهم، متمنيًا أن تمر هذه المرحلة بسلام. ​