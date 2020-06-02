محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
شهد مستشفى حجر كفر الدوار في محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، خروج مسن في العقد التاسع من عمره، عقب تعافيه من كورونا.
جاءت نتيجة تحاليل "فتحي. ع. ا. أ - 88 عامًا"، سلبية، ليغادر المستشفى إلى منزله بقرية الكنايس بكفر الدوار.
من ناحية أخرى، سجلت مستشفيات المحافظة 41 إصابة جديدة خلال الفترة الصباحية اليوم، بينهم فني تخدير و3 من أفراد التمريض.
وتوزعت الإصابات بواقع 17 حالة بدمنهور، و7 حالات بكفر الدوار، و5 حالات بوادي النطرون، و4 حالات بالدلنجات، وحالتين بالمحمودية، وحالة بكل من حوش عيسى، رشيد، شبراخيت، النوبارية، إدكو، وكوم حمادة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعافي مسن وتسجيل 4 إصابات بكورونا بين الطواقم الطبية بالبحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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