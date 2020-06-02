تعافي مسن وتسجيل 4 إصابات بكورونا بين الطواقم الطبية بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

شهد مستشفى حجر كفر الدوار في محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، خروج مسن في العقد التاسع من عمره، عقب تعافيه من كورونا.

جاءت نتيجة تحاليل "فتحي. ع. ا. أ - 88 عامًا"، سلبية، ليغادر المستشفى إلى منزله بقرية الكنايس بكفر الدوار.

من ناحية أخرى، سجلت مستشفيات المحافظة 41 إصابة جديدة خلال الفترة الصباحية اليوم، بينهم فني تخدير و3 من أفراد التمريض.

وتوزعت الإصابات بواقع 17 حالة بدمنهور، و7 حالات بكفر الدوار، و5 حالات بوادي النطرون، و4 حالات بالدلنجات، وحالتين بالمحمودية، وحالة بكل من حوش عيسى، رشيد، شبراخيت، النوبارية، إدكو، وكوم حمادة. ​