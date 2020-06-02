ترامب يضغط على الولايات لنشر القوات في محاولة لإظهار القوة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حكام الولايات لنشر قوات الحرس الوطني في محاولة لتعزيز مكانته كزعيم يفرض القانون والنظام، وذلك بعد ليلة لجأ فيها ترامب للقوات الاتحادية في واشنطن لإظهار القوة ضد المتظاهرين.

وهدد ترامب بنشر القوات المسلحة لقمع الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة، التي هزت البلاد لمدة أسبوع.

وأمر الرئيس الأمريكي القوات الاتحادية بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين خارج البيت الأبيض مساء أمس الاثنين ليتمكن من السير عبر حديقة للذهاب إلى كنيسة لالتقاط الصور مع نسخة من الإنجيل.

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وكان حكام ولايات نيويورك وماساتشوسيتس وميشيجان من بين الحكام الذين عارضوا أمر ترامب باستخدام القوة ضد المتظاهرين. ودعا ترامب حكام الولايات إلى "السيطرة" على الاحتجاجات، التي على الرغم من أن معظمها كانت سلمية، إلا أن بعضها تحول إلى أعمال شعب ونهب في بعض المدن.

وقد أمر حكام 24 ولاية بنشر قوات الحرس الوطني، ولكن في دور احتياطي بدرجة كبيرة.

وكانت الاضطرابات قد تفجرت فى العديد من المدن الأمريكية الكبرى بعد أن تم تصوير رجل الشرطة ديريك تشوفين يوم الثلاثاء الماضى وهو يضغط بركبته على عنق جورج فلويد وهو مواطن أمريكى من أصول أفريقية لمدة تسع دقائق تقريبا أثناء اعتقال فلويد ، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة .