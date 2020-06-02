ضبط 65 شخصًا خالفوا قرار الالتزام بالكمامة في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
ضبطت أجهزة الأمن في القليوبية، اليوم الثلاثاء، 65 شخصًا دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، خالفوا قرار الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، والمخالفات ما بين سيارات ميكروباص أجرة ورحلات ومواطنين.
جرى تحرير محاضر مخالفة للسائقين، وتوقيع الغرامة المالية عليهم بمعرفة العميد إسماعيل عبدالله مأمورقسم ثان شبرا الخيمة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
من جانبه، قدم المحافظة اللواء عبدالحميد الهجان الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها مديرية أمن القليوبية برئاسة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
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