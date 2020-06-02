الكويت: خسوف ظليلي للقمر يوم الجمعة المقبل

قال عادل السعدون، الفلكي والمؤرخ الكويتي، اليوم الثلاثاء، إن الكويت ستشهد يوم الجمعة المقبل خسوفا ظليليا للقمر لا يرى بالعين المجردة بل بالتليسكوب.
وأوضح "السعدون" أن القمر سيمر وهو بدر في مخروط ظليل الأرض (شبه الظل)، في الساعة 8:45 مساء بتوقيت الكويت يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أنهسيستمر أربع ساعات، لينتهي بعد عدة دقائق من منتصف الليل في صباح اليوم التالي.
وأضاف أن دورة القمر الشهرية حول الأرض تستغرق بمتوسط فترة 29 يوما ونصف اليوم، ويكون في أول الشهر القمري بين الأرض والشمس، وبعد 14يوما، يكون في الاتجاه الآخر خلف الأرض، ليدخل منطقة مخروط ظل الأرض.
ولفت الفلكي الكويتي إلى أن مخروط ظل الأرض الذي يمتد من الأرض بمسافة 1.5 مليون كيلومتر يتكون من منطقتين، إحداهما الظل الدامس، والمنطقة الأخرى هي منطقة الظليل أو شبه الظل؛ حيث يختلط ضوء الشمس مع ظل الأرض، وينتج عنه منطقة رمادية اللون إذا عبرها القمر لا يلاحظ حدوث خسوف عليه.
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