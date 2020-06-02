الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى احترام سيادة قبرص واليونان

دعا الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، تركيا، إلى احترام سيادة قبرص واليونان ومياههما الإقليمية.
يأتي ذلك بعدما أعلنت تركيا مؤخرًا أنها ستقوم بأنشطة تنقيب عن الغاز الطبيعي بالقرب من جزيرة كريت وجزر يونانية أخرى.
وقال بوريل- في تصريحات نقلتها صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية- إن الاتحاد الأوروبي على اتصال وثيق بوزيري خارجية اليونان وقبرص لمتابعة الوضعفي البلدين بخصوص أعمال الحفر التي تجريها تركيا هناك، مطالبًا أنقرة بوقف الحفر في المناطق الاقتصادية الخالصة أو المياه الإقليمية التابعة لقبرص واليونان.
وأكد بوريل أن مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع تركيا والانتهاكات التي تحدث في المنطقة الاقتصادية الخالصة والمياه الإقليمية تعد مسألة ذات أهمية قصوى، مشيرًا إلى أن بعض الدولالأعضاء في الاتحاد ترى أنه يجب وقف المحادثات مع تركيا إذا واصلت أعمال الحفر التي تجريها، إلا أنه يعتقد أن الحل الوحيد لحل مثل هذه المسألة هو النظر فيما يمكن القيام به لإقناع تركيا بأن العلاقات الجيدة مع الاتحاد الأوروبي تعتمد اعتمادًا شديدًا على احترام سيادة قبرص واليونان بشأن المياه المتنازع عليها.
يذكر أن سفينة التنقيب التركية "ياووز" وصلت المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في أبريل الماضي، بعدما أعلنت أنقرة عن محاولة جديدة لحفر بئر في قوالب مرخصة لشركات أوروبية.
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