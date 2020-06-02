لبنان يُسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 1242 حالة، ثبتت من خلال الفحوص

المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).



وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 2،068 فحص، شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.