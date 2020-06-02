نيويورك: تمديد حظر التجول حتى آخر الأسبوع وزيادة مدته

أعلنت السلطات في نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تمديد حظر التجول حتى آخر الأسبوع وزيادة مدته ثلاث ساعات إضافية.

ويذكر أن أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، الإثنين، فرض حظر التجول في مدينة نيويورك، بسبب استمرار الاحتجاجات القائمة في جميع الولايات الأمريكية نتيجة عن مقتل مواطن أمريكي من أصل أفريقي يدعى "جورج فوليد".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا "كومو" إلى إجراء إصلاح الجهاز الشرطي في البلاد؛ بهدف حظر استخدام القوة المفرطة ووضعيات الخنق أثناء عمليات التدخل والتوقيف.

وتوفي جورج فلويد (46 عاما) يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.

وأجج مقتل "فلويد" غضباً واسعاً في عدة أماكن بالولايات المتحدة؛ حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو لحادث إلقاء القبض على فلويد من قبل الشرطة والتعامل معه بطريقة قاسية أدت إلى وفاته، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وأحرق العديد من السيارات والمحلات التجارية.

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