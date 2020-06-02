كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر وصول طائرة مساعدات طبية إماراتية إلى غروزني لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت الإمارات، اليوم الثلاثاء، طائرة مساعدات تحتوي على ثمانية أطنان من الإمدادات الطبية إلى غروزني الروسية، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا، يستفيد منها 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الدولة لدى روسيا معضد حارب مغير الخييلي: "تقف الإمارات إلى جانب روسيا في تعزيز جهودها للتغلب على أزمة كورونا، ويعتبر إيصال المساعدات اليوم خير دليل على الروابط القوية التي تجمع بين البلدين، اللذين يضعان دائما صحة ورفاه مجتمعاتهما ضمن أولوياتهما".

وقدمت الإمارات حتى اليوم أكثر من 683 طناً من المساعدات لأكثر من 59 دولة، استفاد منها نحو 683 ألفاً من المهنيين الطبيين.