كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تسجل صفر وفيات بفيروس كورونا لليوم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجلت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، صفر وفيات بفيروس كورونا لليوم الثاني.
ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الإثنين، أنها لم تسجل أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية في البلاد، ليبقى العدد الإجمالي للمتوفين جراء الجائحة عند مستوى 21127 شخصا.
وشهدت إسبانيا، التي كانت من أكبر بؤر جائحة كورونا في العالم، هبوطاً كبيراً في عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس، ويأتي انخفاض الوفيات بعد أن تجاوزت حصيلة الوفيات على أساس يومي مرارا في وقت سابق مستوى 700 شخص.
وقالت وزارة الصحة: إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع خلال الـ 24 ساعةالماضية بواقع 71 حالة إصابة جديدة، ليصل إلى 239638.
وتحتل إسبانيا المرتبة السادسة عالميا، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والبرازيل، من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، والخامسة من حيث الإصابات.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,299 مليون إصابة، بينهم أكثر من 374 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,865 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.