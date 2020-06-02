كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تسجل صفر وفيات بفيروس كورونا لليوم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، صفر وفيات بفيروس كورونا لليوم الثاني.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الإثنين، أنها لم تسجل أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية في البلاد، ليبقى العدد الإجمالي للمتوفين جراء الجائحة عند مستوى 21127 شخصا.

وشهدت إسبانيا، التي كانت من أكبر بؤر جائحة كورونا في العالم، هبوطاً كبيراً في عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس، ويأتي انخفاض الوفيات بعد أن تجاوزت حصيلة الوفيات على أساس يومي مرارا في وقت سابق مستوى 700 شخص. وقالت وزارة الصحة: إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع خلال الـ 24 ساعةالماضية بواقع 71 حالة إصابة جديدة، ليصل إلى 239638.