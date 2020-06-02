استمرار الاحتجاجات ضد الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتواصل المظاهرات الاحتجاجية في الداخل الفلسطيني ضد الإعدامات الميدانية والجرائم التي تنفذها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، في تجسيد لإرهاب الدولة وسياساتها العنصرية، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وتشهد مدينة حيفا، في هذه الأثناء، مظاهرة غاضبة حاشدة في الحي الألماني، حيث أغلق المئات من المتظاهرين الشارع الرئيسي وهتفوا منددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ردد المشاركون الشعارات: "قاوم قاوم قاوم، وعن حقك أوعى تساوم"، "إياد بنادي توحد يا شعب بلادي"، "دم العربي مش رخيص إسرائيل دولة بوليس"، "ما منهاب ما منهاب إسرائيل دولة إرهاب"، "يا شهيد ارتاح ارتاح واحنا منكمل الكفاح"

وفي مدينة الطيبة في منطقة المثلث الجنوبي، شارك العشرات من أهالي المدينة والمنطقة، مساء اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية على مفرق الطيبة "الجسر" الرئيسي احتجاجا على جرائم الشرطة.

وجاءت التظاهرة بدعوة من جمعيتي "لست وحدك" لرعاية ودمج وتشغيل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية و"صوت التوحد"، التي تعنى بشؤون ذوي التوحد، حيث شارك متوحدون، نصرة للشهيدين إياد الحلاق ومصطفى يونس.

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ورفع المشاركون لافتات تضامنية مع الأشخاص الذين يعانون من طيف التوحد، كذلك شعارات منددة بجرائم الاحتلال، وسياسة الإعدام الميداني التي تنتهجها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

نواف زمير يتظاهر في الطيبة نصرة للحلاق ويونس ("عرب 48")

وأكدت جمعية "صوت التوحد" أنه "لا يكفي الشجب والاستنكار والتعاطف من بعيد، فعلينا مسؤولية وواجب بالتعبير بكل السوائل المتاحة للضغط على الشرطة وغيرها من المتنفذين للجم التصرفات المسيئة لهذه الفئة من مجتمعنا، والتي تعاني الويلات من التميّز وآخرها شهداء يسقطون".

واستشهد إياد حلاق، وهو متوحد من الحي المقدسي وادي الجوز، يوم السبت الماضي، قرب باب الأسباط في القدس، بعدما أطلقت شرطة الاحتلال سبع رصاصات عليه بدعوى الاشتباه في أنه يحمل مسدسا، قبل أن يتبين أنه لم يكن مسلحًا.

واستشهد الشاب الفلسطيني مصطفي يونس (27 سنة)، يوم 13 أيار/ مايو الماضي، بعدما أطلق حرس مستشفى "تل هشومير"، النار عليه أمام ناظري والدته، وأعدموه ميدانيًا بدعوى حيازته سكين وبزعم محاولته طعن ضابط أمن المستشفى.

يتبع..