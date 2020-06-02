إسرائيل تعلن إجراء تجربة إطلاق مزدوجة للصاروخ الباليستي LORA

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفذت الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، اليوم الثلاثاء، اختبارا هجوميًا مزدوجا لإطلاق صواريخ باليستي من طراز "لورا" (LORA)، حسبما ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "عملية الإطلاق تمت بنجاح".

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