شفاء 42% من المصابين بكورونا حول العالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يواصل فيروس كورونا تسجيل إصابات إضافية في عدد من البلدان حول العالم، في مناطق معينة سجّل الفيروس تراجعًا من حيث عدد الإصابات والوفيات بعد أن وصلت الأضرار ذروتها، وفي مناطق أخرى بدأ الفيروس يتفشى متأخرًا.

وأودى الوباء حتى اليوم بحياة ما لا يقل عن 375,555 شخصًا وأصاب أكثر من 6,279,390 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 2,648,000 شخص على الأقل. منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ ديسمبر، وفق حصيلة رسميّة أعدتها وكالة فرانس برس لغاية ظهر اليوم الثلاثاء.

ويُشار إلى أن الأرقام لا تعكس إلّا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ أنّ دولًا عدّة لا تجري فحوصا إلّا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

وسجلت الولايات المتحدة أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/ فبراير، وتعتبر الآن البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 105,147 وفاة من أصل 1,811,277 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 458,231 شخصًا.

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فلورديا (أ ب)

وتأتي من بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررًا بالوباء وهي؛ المملكة المتحدة بتسجيلها 39,045 وفاة من أصل 276,332 إصابة تليها إيطاليا مع 33,475 وفاة (233,197 إصابة)، والبرازيل مع 29,937 وفاة (526,447 إصابة)، وفرنسا مع 28,833 وفاة (189,220 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83,022 إصابة تعافى منها 78,315 أشخاص.

وأحصت أوروبا الثلاثاء حتى ساعات ظهر اليوم، 179,309 وفاة من أصل 2,177,390 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 112,533 (1,902,982 إصابة)، وأميركا اللاتينية والكاريبي 52,751 وفاة (1,052,876 إصابة)، وآسيا 16,870 وفاة (571,393 إصابة) والشرق الأوسط 9628 وفاة (413,951 إصابة) وأفريقيا 4333 وفاة (152,208 إصابة) وأوقيانيا 131 وفاة (8591 إصابة).

ويذكر أن هذه الحصيلة أُعدّت استنادًا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية. وبسبب عمليات تصحيح الأرقام التي تجريها السلطات الوطنية أو النشر المتأخر للبيانات، قد تتباين الزيادات في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع أرقام اليوم السابق.