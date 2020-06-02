مدرب ليفربول: لن نعارض اللعب في ملاعب محايدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عن احتمالية حصد فريقه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم على ملعب محايد.
وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية "اللعب في ملاعب محايدة؟ لست قلقًا بشأن ذلك، في هذه اللحظة الكثير من الناس يفهمون الأمر، وأنه لا يمكننا الاحتفال سواء هنا أو في مكان آخر".
وأضاف "بصراحة، عندما أقول إن توجد الكثير من الأشياء المهمة التي يجب القلق بشأنها، أعني ما أقول".
وتابع "إذا قيل إننا لا نستطيع اللعب في أنفيلد، لأن مشجعينا سيذهبون هناك. فلنقوم بذلك لأن كلنا عاقلون".
وواصل "من الواضح أننا نحب بعضنا البعض، لكن إذا لم يكن ذلك مسموحًا الاحتفال في أنفيلد، أو أن اللعب في ملاعب محايدة هي الفرصة الوحيدة لاستئناف المباريات، بالطبع لن نعارض ذلك".
وأكمل "نريد التتويج بالدوري الإنجليزي، ثم نحتفل به معًا في الوقت الذي يصبح ذلك ممكنًا".
وأتم "حتى ذلك الحين، نتمسك بالقواعد ونفعل الأمور المناسبة. هذا كل شيء، لأنها ليست المرة الأخيرة التي نحتفل خلالها بشيء ما معًا".
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