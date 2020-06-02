"فورين بوليسي": وفاة زعيم حركة طالبان بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن زعيم حركة طالبان، الملا هيبة الله أخوند زاده، توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت المجلة في خبر لها، اليوم الثلاثاء، أسندته إلى مصادر داخل الحركة، إلى أن أخوند زاده أصيب بالفيروس وفقد حياته خلال فترة علاجه.

بدوره، أكد القيادي في الحركة، علي جان أحمد، نبأ إصابة أخوند زاده بالفيروس، مستدركًا أنه في مرحلة العلاج حاليًا، بحسب المجلة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الحركة على الخبر، ويعتقد أن الحركة عينت الملا يعقوب ابن مؤسس الحركة، الملا عمر، زعيمًا لها بشكل مؤقت بدلًا عن أخوند زاده.

تجدر الإشارة إلى أن أخوند زاده تولى زعامة الحركة في أيار/ مايو عام 2016 خلفًا للملا أختر محمد منصور الذي قتل في هجوم بطائرات مسيرة بولاية بلوشستان الباكستانية.