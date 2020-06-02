دبورية: إغلاق روضة أطفال بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مجلس محلي دبورية، عن إغلاق روضة الزيتون 2 في البلدة، في أعقاب تأكيد إصابة أحد المواطنين بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المجلس في بيان له إلى أن "المصاب كان على تواصل مع الأطفال في البستان، علمًا أنه خال أحد الأطفال الذين يتعلمون في الروضة".

وأكد أنه "جرى إبلاغ كافة الأهالي بالأمر، ومن المقرر إخضاع الأطفال والطاقم التعليمي في الروضة لفحص كورونا، وفي حال التأكد من عدم إصابة أي منهم سيتم إعادة فتح الروضة من جديد".

هذا، وشهدت دبورية في الفترة الأخيرة ارتفاعا في عدد المتعافين من فيروس كورونا بعدما وصل عدد الحالات إلى 31، وقد بلغ عدد المتعافين 30 بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، الثلاثاء.