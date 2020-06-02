شباب الصحفيين المصريين إلي البلشي:  الشعب المصري لم ولن ينسوا مواقفكم المشبوهة وأهدافكم الخبيثة

الثلاثاء 2 يونيو 2020

أكدت جبهة شباب الصحفيين المصريين أن المنابر التقليدية المشبوهة فشلت في تحريك الرأي العام والذي أصبح يعلم مخططاتهم وأهدافهم الخسيسة والدنيئة للأضرار بالبلاد،مؤكدة الجبهة علي أن الناشط الوهمي خالد البلشي الذي طردة الصحفيين من نقابة الصحفيين بعد أن اسقطوة بالضربة القاضية لدورتين متتاليتين في الانتخابات لأن قادة الفكر والرأي ورجل الشارع البسيط يعلم انة"عميل"ومن ورائه ويحركة سواء في الداخل أو بالخارج من المدعين بالعمل السياسي.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية ردا على مهاترات البلشي: مفيش فايده العار بعينة عندما تمدون أنت ومن على شاكلتك أيديكم للإرهابيين والقتلة والخونة حيث هناك اعتقاد خاطئ عند بعض الفوضويين ان ذاكره الشعب المصري ضعيفة ولكن المصريين لم ولن ينسوا مواقفكم المشبوهة وأهدافكم الخبيثة.

Advertisements

اضاف طوالة:البلشي وامثالة يتوهمون كذباً وزوار انة يمكن الالتفاف والادعاء بتغيير الموافق بهدف الحصول على مصالح خاصة ومغازلة المنظمات المشبوهة إياها لتمويل أنشطتهم و مواقعهم بدون رادع أخلاقي.

أشار رئيس الجبهة إلي أن الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر واع جيدا لتحركاتكم ومحاولاتكم اليائسة و البائسة لهدم الدولة وإشاعة الفوضي وبث الأكاذيب ونشر الفتن.