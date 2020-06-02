جبهة شباب الصحفيين المصريين يوجهون الشكر والتقدير إلي أطباء مصر الشرفاء 

الثلاثاء 2 يونيو 2020

وجهت جبهة شباب الصحفيين المصريين الشكر والتقدير إلي اطباء مصر الشرفاء "جيش مصر الأبيض"بعد أن لقنوا د.مني مينا درساً قاسيا في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد بعد أن وجهوا لها سؤالاً منطقياً ومستحقا من تمثلين.؟ ومن فوضك بالحديث عنا؟قائلين نحن اطباء مصر الذين اقسمنا على بذل الغالي والنفيس وأرواحنا فداء لمصرنا الغالية.مؤكدةةالجبهة إن حديث الأطباء لمينا ضربة موجعة وقوية كشفت بكل صدق عن حجمها الطبيعي لدي ملائكة الرحمة.



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية:ان رسائل اطباء مصر للإثارية مني مينا أنهم سيظلوا مرابطين ومستمرين في مواقعهم حتى يعرف القاصي والداني أن أمثالك من الهتيفة والحنجورين لا يمثلونا اكبر دليل انة حان الوقت ان تعلن مني اعتزالها الطب وتتفرغ لعمل المنزل.

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اضاف طوالة:ان الرسالة الثانية من الأطباء لمني قائلين:لا توجد صورة واحدة لكل من ملئوا وسائل الإعلام العميلة صراخا ونباحا تجمعهم بنا في مواقعنا الأمامية لمواجهة الفيروس القاتل وحماية اخواننا حتى يتم شفائهم.فانتي وأمثالك لا تملكون الجرأة لزيارتنا في اماكنا بل تكتفون بضغط أزرار هواتفكم المحمولة والظهور بوسائل الإعلام أكثر من نجوم السينما والتلفزيون فعمالتك لجماعة الإخوان الإرهابية واضحة في كل تصريحاتك وتصرفاتك.

ووجهت الجبهة رساله للجميع لا تستمعوا سوي لأصوات الأطباء الشرفاء الذين لم يتخلوا عن مسئوليتهم المهنية والاجتماعية بحكم مواقعهم كجيش حقيقي يدافع عن المصريين ولن يتخلوا عنهم ما دام قلوبهم تنبض وبصدورهم نفس يتردد