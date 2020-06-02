- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الزياني: الحوثيون يرفضون مشاركة المجتمع الدولي لمواجهة أزمة فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 2 يونيو 2020
أكد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الثلاثاء، أن الحوثيين يرفضون مشاركة المجتمع الدولي لمواجهة أزمة فيروس كورونا في اليمن.
وقال الزياني، في كلمته خلال مشاركته في مؤتمر المانحين لدعم اليمن، إن المنامة تدعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن.
ودعت السعودية الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.
وجاء المؤتمر بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ويحتاج اليمن إلى 2.4 مليار دولار أمريكي لدعم الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى 180 مليون دولار بشكل عاجل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق مسؤول أممي.
كانت هذه تفاصيل خبر الزياني: الحوثيون يرفضون مشاركة المجتمع الدولي لمواجهة أزمة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.