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الزياني: الحوثيون يرفضون مشاركة المجتمع الدولي لمواجهة أزمة فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 2 يونيو 2020

أكد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الثلاثاء، أن الحوثيين يرفضون مشاركة المجتمع الدولي لمواجهة أزمة فيروس كورونا في اليمن.

 

وقال الزياني، في كلمته خلال مشاركته في مؤتمر المانحين لدعم اليمن، إن المنامة تدعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن.

 

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ودعت الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.

 

وجاء المؤتمر بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

 

ويحتاج اليمن إلى 2.4 مليار دولار أمريكي لدعم الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى 180 مليون دولار بشكل عاجل لمكافحة انتشار ، وفق مسؤول أممي.

 

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