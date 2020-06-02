إصابات فيروس كورونا في العراق قد تصل للألف يومياً

الثلاثاء 2 يونيو 2020

توقع مسؤولان بوزارة الصحة والبيئة العراقية ارتفاع حالات الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في العراق إلى 1000 حالة يومياً، وذلك في ظل حملات المسح الميداني في المناطق الموبوءة وظهور الحالات التي لم تكن مرصودة.



ونقلت صحيفة «الصباح» العراقية أمس، عن الدكتور علي طاهر مسؤول الصحة العامة في صحة الرصافة القول: «نتوقع أن تصل أعداد الإصابات المسجلة إلى ألف حالة يومياً، على خلفية نتائج الحظر وحملات المسح الميداني في المناطق الموبوءة ببغداد وظهور العديد من الحالات المخفية، فضلاً عن زيادة إمكانية الفحص بالمختبرات التي وصل عددها إلى 20 مختبراً في بغداد والمحافظات».

وذكر المسؤول العراقي أنه «على الرغم من القفزة المستمرة في زيادة أعداد الإصابات منذ أكثر من أسبوع إلا أننا لم ندخل بعد مرحلة الخطر.. ونسبة الوفيات قليلة، فقد وصلت إلى أكثر من 200 حالة وفاة تشكل 3% من إجمالي عدد الإصابات، وأغلبها كانت مصابة سابقاً بأمراض سرطانية ومزمنة»، موضحاً أن «معيار الخطورة يعتمد على عدد الوفيات».

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وشدد على ضرورة «التعايش مع فيروس كورونا، إذ إن خطورة الوباء مستمرة لأجل غير معروف حتى الآن».

من جانب آخر، قال الدكتور عبد الستار حمادي مسؤول الصحة العامة في بغداد الكرخ: «لا نزال في بداية ذروة الإصابة بالفيروس، ولم نصل إلى أعلى معدل للإصابات، ومن المحتمل أن يشهد الأسبوع الحالي تزايداً في أعداد الحالات المسجلة إلى ألف حالة يومياً».

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس تسجيل 429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 6868 حالة.

كما أعلنت تسجيل عشر حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 215 حالة.