شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعلن تقديم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 125 مليون يورو والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 أعلنت ألمانيا عن تقديم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 125 مليون يورو .

جاء ذلك خلال مؤتمر المانحين لليمن الذي نظمته المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، بالشراكة مع الأمم المتحدة .

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