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شكرا لقرائتكم خبر عن إبتداءاً من الغد .. فتح المراكز التجارية والشركات الخاصة في دبي بنسبة 100 بالمائة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 2 يونيو 2020
أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في مدينة دبي بالإمارات عن فتح المراكز التجارية والشركات الخاصة في الإمارة بنسبة 100 بالمائة إعتباراً من الغد .
وقالت اللجنة أن هذا الإعلان جاء بناءاً على توجيهات نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم .
وكانت الشركات والمراكز التجارية قد أقفلت أبوابها على مدار أسابيع ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
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