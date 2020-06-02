الإمارات : لا ندخر جهداً في تقديم أي دعم لليمن لمواجهة كورونا

الثلاثاء 2 يونيو 2020

قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت ٦ مليارات دولار لليمن من خلال دعم مبادرات الأمم المتحدة أو مبادرات أخرى.



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وأضافت الهاشمي، خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين لدعم اليمن، أن دولة الإمارات لا ندخر جهدا في تقديم أي دعم إنساني وطبي لمواجهة كورونا باليمن.

كما قدمت الشكر إلى الأمم المتحدة والمنظمات العاملة معها للتخفيف من الآثار الإنسانية في اليمن، مؤكدةأ ن الإمارات لم تبخل بأي من المساعدات الإنسانية للشعوب