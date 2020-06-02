«تمزقت نيويورك إلى أشلاء».. ترامب يهاجم «اللصوص والسفاحين»

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
علّق الرئيس الامريكي دونالد ترامب، على احتجاجات الليلة الماضية في ولاية نيويورك، بعد ليلة من الاضطرابات والنهب والشغب على نطاق واسع، وسط احتجاجات سكان الولاية غضبا، بسبب الجريمة العنصرية التي راح ضحيتها المواطن من أصل افريقي جورج فلويد على يد شرطي أبيض.
وقال الرئيس ترامب في تغريدة ،اليوم ،عبر حسابه على موقع “تويتر”: “لقد ضاعت نيويورك أمام اللصوص والسفاحين واليسار الراديكالي وجميع أشكال الحياة الأخرى والقذرين.. الحاكم يرفض قبول عرضي بطلب الحرس الوطني للسيطرة على الأوضاع.. تمزقت مدينة نيويورك إلى أشلاء”.
وفي نيويورك، أمر الحاكم أندرو كومو، والعمدة بيل دي بلاسيو، أمس الاثنين، بحظر التجول من الساعة 11 مساءً حتى 5 صباحًا على ان يبدأ الحظر في الولاية اليوم الثلاثاء من 8 مساءً.
ووجّه أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، كلمات قاسية للرئيس الأمريكي، امس، بعد أن عقد الأخير مؤتمرا صحفيًا مفاجئًا؛ لمطالبة حكام الولايات باستخدام قوات الحرس الوطني الامريكي لحفظ الأمن وسط المظاهرات المطردة التي تجتاح الولايات.
وقال الحاكم كومو، خلال لقائه على شبكة “سي إن إن” الإخبارية تعليقًا على خطاب ترامب أمس: “إن المتظاهرين أنفسهم كانوا يشيرون إلى نقطة صحيحة للغاية وهي أن نستيقظ على أمريكا، التي تقتل الناس على أساس لون بشرتهم، وإنها قضية حقيقية”.
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