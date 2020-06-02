شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يقتل 127 صحفياً في ٣١ دولة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة شارة الصحافة ومقرها جنيف عن تسجيل وفاة ١٢٧ صحفياً جراء حالات مؤكدة بكوفيد ١٩ في ٣١ دولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، غالبيتهم في أمريكا اللاتينية .

وقال الأمين العام للمنظمة بليز ليمبن إن الصحفيين يعملون في الصفوف الأمامية لتغطية أخبار الجائحة وغالباً بدون الوقاية اللازمة في مكان العمل، مشيراً إلى أن الأعداد الحقيقية قد تفوق ذلك .

وأوضح أن ٦٢ صحفياً قتلهم الفيروس في أمريكا اللاتينية و٢٣ في أوروبا و١٧ في آسيا و١٢ في أفريقيا و١٣ في أمريكا الشمالية، مبيناً أن المنظمة اعتمدت في إحصائها على بيانات نقابات الصحفيين الوطنية والصحف المحلية ومراسليها حول العالم .