شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يقتل 127 صحفياً في ٣١ دولة والان نبدء بالتفاصيل
وقال الأمين العام للمنظمة بليز ليمبن إن الصحفيين يعملون في الصفوف الأمامية لتغطية أخبار الجائحة وغالباً بدون الوقاية اللازمة في مكان العمل، مشيراً إلى أن الأعداد الحقيقية قد تفوق ذلك .
وأوضح أن ٦٢ صحفياً قتلهم الفيروس في أمريكا اللاتينية و٢٣ في أوروبا و١٧ في آسيا و١٢ في أفريقيا و١٣ في أمريكا الشمالية، مبيناً أن المنظمة اعتمدت في إحصائها على بيانات نقابات الصحفيين الوطنية والصحف المحلية ومراسليها حول العالم .
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