من هي حركة «أنتيفا» التي اتهمها ترامب بإثارة الفوضى

اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حركة أنتيفا واليسار الراديكالي بالتسبب بالفوضى في أميركا، وتأجيج الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها الولايات المتحدة على خلفية مقتل رجل أسود بعد توقيفه، وقال ترمب عبر حسابه في تويتر "إنها أنتيفا واليسار الراديكالي. لا تلقي اللوم على الآخرين!".

وقال الأحد أيضا إن حكومته ”ستصنف جماعة أنتيفا كمنظمة إرهابية“.



بداية ظهور «أنتيفا»



ظهرت الحركة بداية في إيطاليا إبان الحرب العالمية الأولى والسنوات التي تلتها، باسم”Antifa“ وتعني ”ضد الفاشية“، وأصبحت لاحقًا مصدر إلهام للحركات المناهض للعنصرية والتمييز على أساس الجنس.

وخلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي انتشرت الحركة في أوروبا على نطاق واسع، وكانت تركز على محاربة التوجهات النازية والفاشية بشكل عام، إلا أنها بدأت في التراجع بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وإن كانت قد حافظت على مستوى من الحضور.

وفي الولايات المتحدة، تشكلت الحركة من الجماعات ذات الميول اليسارية، القريبة من الحزب الديمقراطي، والمعادية للمحافظين الجدد، الذين تصفهم بـ «النازيين الجدد».



وتميزت الحركة في الولايات المتحدة، باتباعها أسلوبًا لا مركزيًا، حيث لا توجد لها أجهزة إدارية موحدة، بل تعمل على شكل جماعات صغيرة منفصلة عن بعضها تنتشر في جميع أنحاء البلاد، وتتحرك في تناغم، من خلال التنسيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول مارك براي، وهو محاضر في دارتموث ومؤلف الكتاب الجديد Antifa: The Antifascist، إن الجماعات «تنظم حملات تثقيفية، وتبني تحالفات مجتمعية، وتراقب الفاشيين، وتضغط على المواقع لإلغاء أحداثهم، وتنظيم تدريبات للدفاع عن النفس لمواجهة أقصى اليمين عند الضرورة».

الهدف من هذه الحركة؟

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الهدف الأساسي لهذه الحركة، كما تزعم هو منع النازيين الجدد والمتفوقين البيض من الحصول على منصة بدلاً من الترويج لجدول أعمال مضاد قد لا يكون كافيا. وتزعم هذه الحركة أنها مناهضة للعنصرية، ولكن أيضًا بشكل عام يسارية ومعادية للرأسمالية ومعادية للجنس ولرهاب المثلية.

والهدف الرئيسي هو محاولة حرمان الفاشيين من إيجاد منتدى عام أو ملتقى، ولهذا السبب يتحولون بأعداد لمواجهة النازيين الجدد و البيض في المظاهرات العامة. كما يتدخلون لحماية المتظاهرين في مثل هذه الأحداث.

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بالإضافة إلى ذلك ، فإن Antifaنشطة بشكل خاص في مواجهة النازيين الجدد والأفراد ذوي التفكير المماثل ونشر هذه المعلومات الخاصة للجمهور وأرباب العمل لثني الناس عن الانضمام إلى صفوفهم.





هل تؤمن أنتيفا بالعنف؟

من الواضح أن الأعضاء يؤمنون بالعنف وهو من أدبيات هذا التنظيم ولا يتجنبون العنف بل يرون أنفسهم على أنهم منخرطون في «الدفاع عن النفس»، وحماية المتظاهرين الآخرين ومواجهة النازيين الجدد والمتفوقين البيض في المقام الأول لحرمانهم من منصة لنشر آرائهم علنًا. وتقول صفحة "روز سيتي أنتيفا" على فيسبوك: «نحن لا نعتذر عن حقيقة أن محاربة الفاشية عند بعض النقاط تتطلب تشددًا جسديًا».

وقال الناشط السياسي والمؤلف كورنيل ويست في حديث مع إيمي جودمان في برنامج الديمقراطية الآن حول الاشتباكات في شارلوتسفيل عام 2017 ، إن أنتيفا تدخلت عندما تحرك «الفاشيون الجدد» ضد مجموعته من المحتجين. وقال «كنا سنهزم مثل الصراصير لولا الأناركيين والمناهضين للفاشية».

ويقول براي إن صعود الفاشية في ثلاثينيات القرن العشرين يوضح أنه كان من الخطأ السماح لهذه الجماعات بالتعبير عن آرائها على أمل أن يؤدي الرأي العام إلى الحد من نموها. ويحذر برادي بالقول "يجب أن نكون حذرين من أولئك الذين هم أكثر حزنًا بشأن الانتهاكات المزعومة لخطاب الفاشيين من العنف الفعلي الذي يرتكبونه" في إشارة إلى أنتيفا.

