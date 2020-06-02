شكرا لقرائتكم ترمب: حاكم نيويورك رفض عرضي فاجتاح البلطجية المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن رفض حاكم نيويورك مارك كومو عرضه بنشر الحرس الوطني في المدينة، جعلها فريسة سهلة للمخربين والرعاع. وقال ترمب في تغريدة على حسابه على تويتر مساء الثلاثاء: كان يوم أمس يومًا سيئًا لجماعة كومو (في إشارة إلى حاكم نيويورك الديمقراطي). فقد سقطت نيويورك بين أيدي الرعاع واللصوص والبلطجية واليسار الراديكالي، وكافة الأنواع الأخرى من الحثالة، ووضعاء القوم.

وأضاف: "الحاكم رفض قبول عرضي نشر عناصر من الحرس الوطني، فتمزقت المدينة إلى أشلاء. كما انخفضت تقييمات فريدو بنسبة 50٪!"

يذكر أن سلطات نيويورك كانت فرضت حظر تجول في ساعة متأخرة من مساء الاثنين إلى نهاية الأسبوع، إلا أن ذلك لم يمنع حصول ليلة أخرى من الدمار والشغب والتخريب في المدينة.

نهب وتكسير

وعمدت الشرطة إلى إلقاء القبض على عدد من المشاغبين بعد أن اقتحموا متجر "مايسيز" الشهير في شارع 34 أثناء الاحتجاجات التي اندلعت منذ أيام إثر مقتل جورج فلويد، بعد توقيفه بشكل عنيف من قبل أحد عناصر الشرطة في مدينة مينيابوليس.

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فبعد أن تم اختراق أبواب متجر مايسيز الرئيسي في مانهاتن، اعتقلت الشرطة رجلين بعد تقييدهما ووضعهما في شاحنة. كما اندفع أشخاص إلى متجر "نايكي"، ونهبوا ملابس من الداخل.

إلى ذلك، حطم عدد من المحتجين نوافذ مركز روكفلر، وواجهة المتجر، كما حطمت نوافذ أحد المصارف القريبة.

وأظهرت مقاطع فيديو - نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي - بعض المتظاهرين يتجادلون مع الأشخاص الذين يكسرون النوافذ، ويحثونهم على التوقف، لكن أعمال التخريب والسرقة تصاعدت مع دخول الليل.

وكانت نيويورك انضمت إلى مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد في فرض حظر تجول بعد أيام من الاضطرابات والشغب أعقبت مقتل فلويد.

أتى ذلك بالتزامن مع أشهر من القيود المفروضة على التجمعات بسبب جائحة فيروس كورونا.