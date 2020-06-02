"سيلتريون" تخطط لتجربة عقار محتمل لكورونا على البشر

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تتسابق شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح وعلاج لفيروس كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر من 378 ألف شخص على مستوى العالم.

وتوقع مسؤول صحي كبير في كوريا الجنوبية، أن تبدأ الشهر المقبل في أوروبا التجارب السريرية لعقار تجريبي لعلاج "كوفيد-19"، تطوره شركة سيلتريون الكورية الجنوبية، تمهيداً لتوفير إمدادات ضخمة من الدواء بحلول النصف الأول من العام المقبل.

وقالت "سيلتريون" إن "علاجها التجريبي أظهر انخفاضا في الحمل الفيروسي، يصل إلى 100 ضعف في التجارب على الحيوانات"، مضيفة أنها "تهدف إلى بدء التجارب السريرية على البشر في أواخر يوليو المقبل".

وقال كون كي سونج رئيس وحدة البحث والتطوير بشركة سيلتريون لـ "رويترز" إن الشركة تدرس إجراء تجارب سريرية في كوريا الجنوبية أو في الخارج.

وأضاف في البيان "لدى سيلتريون القدرة على إنتاج كميات كبيرة من العلاج بالأجسام المضادة بمجرد أن يصبح جاهزا".

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من جانبه، أوضح نائب مدير المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها كون جون وك أنه "سيكون من الصعب إجراء تجارب سريرية في الداخل، بسبب انخفاض أعداد الإصابات الجديدة"، لافتاً إلى وجود مباحثات جارية مع دول أوروبية بشأن التجارب.

وأضاف أن "هذه العملية يمكن أن تمهد الطريق أمام كوريا الجنوبية، لتأمين إمدادات كبيرة من العلاج بحلول النصف الأول من العام المقبل".

وليس هناك علاج في الوقت الراهن لكوفيد-19، ولم تثبت بعد فاعلية تجارب عدة أدوية على البشر.

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