الناس تصوّت للتغيير بعد كورونا

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نصر المجالي: كشف أحدث استطلاع للرأي، أن العالم لن يكون بعد جائحة فيروس كورونا كما كان قبلها، كما لا ترغب غالبية البريطانيين في العودة إلى ما كانت عليه الأمور من قبل.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شبكة (سكاي نيوز) أن الفيروس التاجي كان تجربة مدمرة للعديد من أفراد المجتمع، ولكن تجربة الإغلاق بشكل جماعي قدمت بعض اللمحات عما يمكن القيام به بشكل أفضل.

وأشار إلى أن قلة من الناس تشعر أن الإغلاق قد وضع حاجزًا بينهم وبين شركاء حياتهم وعائلاتهم وأصدقائهم - ويشعر الكثيرون أنهم أقرب إلى أحبائهم نتيجة للوباء.

ويطرح الاستطلاع جميع أنواع التحولات المجتمعية الرئيسية، حيث تعتقد أعداد كبيرة أن الناس لن يعودوا أبدًا إلى الانتقال إلى مكان العمل والتجول في المتاجر كالمعتاد.

ويتساءل ما يزيد قليلاً عن الثلث ممن شاركوا في الاستطلاع الذي أجراه YouGov لصالح (سكاي نيوز) عما إذا كانت التهاني بالأعياد والمناسبات الاجتماعية ستصبح شيئا من الماضي. ومع ذلك، لن يتخلى معظم الأشخاص عن التواصل الاجتماعي مع بعضهم بعضا عبر Zoom وSkype.

لحظة التغيير

ويشير الاستطلاع الى انه بعد جائحة كورونا، فإن كثيرين يعتقدون أن لحظة التغيير قد حانت، ويعتقد 27 ٪ فقط من الناس أن الحياة ستكون كما كانت قبل الوباء، بينما قال أكثر بكثير - 59 ٪ - أنها ستكون مختلفة بشكل كبير.

وتؤيد أغلبية 57 ٪ هذا التغيير بحماس، قائلين إنهم يريدون أن يكون العالم مختلفًا. ومن بين أولئك الذين أرادوا رؤية عالم متغير، كانت النسبة الأكبر من مواليد الأطفال - أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما.

تغيّر المناخ

عندما سُئل المشاركون عن المشكلة التي تلوح في الأفق بالنسبة للعالم بعد الوباء، احتل تغيّر المناخ تقدمًا واضحًا بنسبة 33٪ من الأصوات.

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وحصل سؤال حول أولوية منع الأوبئة في المستقبل في المرتبة الثانية، حيث حصل على نسبة 15 ٪ من الأصوات، بينما تم اختيار معالجة الفقر بنسبة 14 ٪ وصعود الصين كقوة عظمى بنسبة 11 ٪.

وحصلت قضية الهجرة واللاجئين - التي تصدرت قائمة مخاوف البريطانيين قبل استفتاء الاتحاد الأوروبي - على 8 ٪. وكان التصدي للإرهاب الدولي، الذي أرعب العالم في العقد الأول من القرن الحالي على 3٪ فقط.

ويتوقع الكثير من الناس أن يتغير هيكل حياتهم بعد الوباء، بينما يتوقع 40 ٪ من الأشخاص استئناف التنقل إلى مكان العمل، فإن مجموعة أكبر - 47 ٪ - تتوقع العمل من المنزل.

وفي فجوة عمرية أخرى، يقول الاستطلاع إن ممن هم فوق 50 عامًا، أكثر عرضة للعمل من المنزل في المستقبل مقارنةً بالأشخاص دون سن 50 عامًا.

التسوق

ويشير الاستطلاع إلى أنباء سيئة للأسواق، حيث يعتقد حوالي 39٪ أن الأشخاص سيعودون لزيارة المتاجر لإجراء عمليات التسوق، لكن 49٪ يعتقدون أن عمليات الشراء عبر الإنترنت ستستمر في الهيمنة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت مراكز التسوق، التي كانت بالفعل تحت ضغط العمل أن تواجه قيودًا من تدابير الإبعاد الاجتماعي، ستكون قادرة على التعامل مع هذا الحجم.

وكشف الاستطلاع أن الناس أكثر تفاؤلاً بشأن العودة إلى العطلات الخارجية، ويعتقد حوالي 49٪ أن الأشخاص سيعودون إلى قضاء العطلات في الخارج، بينما يعتقد 37٪ أن الأشخاص سيتوقفون عن قضاء العطلات في الخارج.

وهناك دلائل على أن الاختلاط عبر الإنترنت سينخفض بمجرد انتهاء الوباء، حيث يعتقد 51 ٪ أننا سنعود إلى الاختلاط شخصيًا أكثر من ذلك بكثير، ويتوقع 30٪ فقط أن Zoom أو Skype سيظلان هما المسيطرين على الاتصالات مستقبلا.

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