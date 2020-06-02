"التعليم" تحدد موعد وكيفية إجراء الامتحانات التكميلية لطلاب النقل بالمدارس الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إجراء الامتحانات التكميلية لطلاب صفوف النقل بالمدارس الفنية.

وقالت الوزارة، في خطاب لها اليوم الثلاثاء، إنه تعقد الامتحانات التكميلية الخاص بالمواد التي تغيب فيها الطالب بعذر مقبول عن الامتحان في الفصل الدراسي الأول والطلاب المفصولين بالفصل الدراسي الأول، وفقا لما تقرره كل مديرية تعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة عند عقد الامتحانات، مع ضرورة إنذار قطاع التعليم الفني في تقرير رسمي، بما يتخذ من إجراءات.

ولفتت الوزارة إلى أنه تستقبل مشروعات الأبحاث التطبيقية لطلاب النقل منذ 17 مايو الماضي، وأنه يتم تجميع البيانات الخاصة بأعداد الطلبة التي سلمت الأبحاث حاليًّا من المديريات التعليمية، والعدد الإجمالي للأبحاث المستهدف استلامها من طلبة النقل بالمدارس الفنية قد يصل إلى أكثر من 1.3 مليون بحث من طلاب سنوات النقل.