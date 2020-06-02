محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إجراء الامتحانات التكميلية لطلاب صفوف النقل بالمدارس الفنية.
وقالت الوزارة، في خطاب لها اليوم الثلاثاء، إنه تعقد الامتحانات التكميلية الخاص بالمواد التي تغيب فيها الطالب بعذر مقبول عن الامتحان في الفصل الدراسي الأول والطلاب المفصولين بالفصل الدراسي الأول، وفقا لما تقرره كل مديرية تعليمية.
وشددت وزارة التربية والتعليم على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة عند عقد الامتحانات، مع ضرورة إنذار قطاع التعليم الفني في تقرير رسمي، بما يتخذ من إجراءات.
ولفتت الوزارة إلى أنه تستقبل مشروعات الأبحاث التطبيقية لطلاب النقل منذ 17 مايو الماضي، وأنه يتم تجميع البيانات الخاصة بأعداد الطلبة التي سلمت الأبحاث حاليًّا من المديريات التعليمية، والعدد الإجمالي للأبحاث المستهدف استلامها من طلبة النقل بالمدارس الفنية قد يصل إلى أكثر من 1.3 مليون بحث من طلاب سنوات النقل.
كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم" تحدد موعد وكيفية إجراء الامتحانات التكميلية لطلاب النقل بالمدارس الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.