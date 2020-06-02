بعد شكوى المواطنين.. محافظ الفيوم يفاجئ مستشفى طامية المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:
فاجئ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مستشفى طامية المركزي والتي جرى تخصيصها لفحص حالات الاشتباه بفيروس كورونا، للتأكد من مستوى آداء الخدمة، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الصحة بالفيوم.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ لمستشفى طامية المركزي تأتى ضمن الجولات التفقدية للمستشفيات التي جرى تحديدها بنطاق المحافظة، سواء مستشفيات التشخيص والفحص أو مستشفيات العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد، تفعيلًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عُقد صباح أمس عبر الفيديو كونفرانس.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ راجع توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات، فضلًا عن التأكد من التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية.
والتقى المحافظ بالأطقم الطبية، وأثنى على أداءهم واستجابتهم لدعواه بضرورة رعاية المرضى فى هذا الوقت العصيب الذى تمر به البلاد.
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