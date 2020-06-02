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بعد شكوى المواطنين.. محافظ الفيوم يفاجئ مستشفى طامية المركزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

فاجئ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مستشفى طامية المركزي والتي جرى تخصيصها لفحص حالات الاشتباه بفيروس ، للتأكد من مستوى آداء الخدمة، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الصحة بالفيوم.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ لمستشفى طامية المركزي تأتى ضمن الجولات التفقدية للمستشفيات التي جرى تحديدها بنطاق المحافظة، سواء مستشفيات التشخيص والفحص أو مستشفيات العزل لمصابي ، تفعيلًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عُقد صباح أمس عبر الفيديو كونفرانس.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ راجع توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات، فضلًا عن التأكد من التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية.

والتقى المحافظ بالأطقم الطبية، وأثنى على أداءهم واستجابتهم لدعواه بضرورة رعاية المرضى فى هذا الوقت العصيب الذى تمر به البلاد.

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