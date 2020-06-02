النيل لحليج الأقطان: تسوية مديونية البنك الأهلي وسداد 25 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة النيل لحليج الأقطان، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنه تم تسوية مديونية الشركة لدى البنك الأهلي وتسديد 25 مليون جنيه، وحصلت على براءة ذمة.

وكان البنك الأهلي، طالب الشركة بسداد مستحقات متأخرة بقيمة 72 مليون جنيه، تمثل قيمة قرض دولاري بـ 3 ملايين دولار، كانت قد حصلت عليه فى عام 1995، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة خلال كل تلك الفترة .

وبسبب عملية الخصخصة للشركة ثم الجدل حول إعادتها للحكومة مرة أخرى والتي انتهت ببطلان عملية الخصخصة وأحقية عودتها للدولة، تخلفت الشركة عن السداد، مع تراكم الديون.

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ولم تعلن الشركة عن آلية السداد، أو تفاصيل التسوية التي توصلت إليها مع البنك.

وكانت الجمعية العمومية للشركة، وافقت في أكتوبر الماضي، على تسوية الشركة مع الدولة بنسبة 85.5 بالمائة من المساهمين مقابل رفض 14.5 بالمائة، وقررت تفويض رئيس مجلس الإدارة في التفاوض مع وزير قطاع الأعمال العام المصري أو من يفوضه وكذلك تمثيل الشركة أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ولجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار.

وكان مجلس إدارة النيل لحليج الأقطان، قال في سبتمبر الماضي، إن التسوية تتضمن قيام النيل لحليج الأقطان بسداد نسبة 10 بالمائة من الفرق بين تقييم أراضي الشركة كأراض صناعية أو زراعية وبين تقييمها كأراض (سكنية وعقارية وتجارية)، باعتباره قيمة التعويض المستحق للدولة.

وأضافت وقتها، أن التقييم تم بمعرفة الشركة القابضة للتشييد والتعمير وعلى نفقتها من خلال المقيمين المعتمدين من البنك المركزي.