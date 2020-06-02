“أبطال العراق” عملية عسكرية لمطاردة فلول داعش

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 يونيو 2020 04:30 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتهدف عملية “أبطال العراق” لتعزيز الأمن والاستقرار، وتجفيف منابع الإرهاب، وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك والحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك. وتأتي هذه العملية بعد تزايد هجمات تنظيم داعش في مناطق تعرف بمثلث الموت بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين. Advertisements ففي شهر مايو الماضي، شنّ التنظيم الإرهابي عدة هجمات مسلحة على مواقع أمنية عراقية، أسفرت عن مقتل وجرح أشخاص. ونفذت قوات التحالف الدولي ضربات جوية على مواقع يتخذها مسلحو داعش مخابئ لهم في العراق، في دعم للحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي. وكان التحالف قد علّق أنشطته الجوية في العراق عقب قرار البرلمان العراقي إخراج القوات الأجنبية من البلاد خلال فترة حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة.

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