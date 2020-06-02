شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. وثيقة تكشف عن مخطط لاغتيال محافظ حضرموت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 كشفت النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت عن قيامها بمباشرة الاشراف على سير جمع الاستدلالات التي تجريها الاجهزة الامنية المختصة المتعلقة باكتشاف وتشكيل ضبط عصابي اجرامي يهدف لاغتيال اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية.

وحسب بلاغ صحفي اكدت النيابة الجزائية المتخصصة انه تم ضبط عدد من الاشخاص المتهمين في هذا التشكيل العصابي وتجري التحقيقات معهم حاليا. Advertisements واظهرت النتائج الاولية للتحقيق اشتراك مجموعة اخرى جاري تعقبها مرتبطة بهذا التشكيل يهدف لاغتيال محافظ حضرموت ونشر الفوضى في المحافظة. واكدت النيابة الجزائية أنها وجهت الاجهزة الامنية والعسكرية بتكثيف الجهود لجمع الاستدلالات حتى يكتمل ملف القضية لاحالته للنيابة ليتسنى لنا التصرف وفقا للقانون.

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