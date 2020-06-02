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شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيرش : اليمنيين غدوا بحاجة ماسة للسلام وأدعو الجميع للمساعدة في مواجهة الأزمة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 2 يونيو 2020
افتتح الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش أعمال مؤتمر المانحين لليمن 2020، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية إفتراضياً بالشراكة مع الأمم المتحدة .
وأكد غوتيرش، في كلمة له أن هناك 24 مليون يمني بحاجة لمساعدات، مضيفاً أن عدد النازحين داخل اليمن بلغ عددهم 4 ملايين شخص.
أضاف أن اليمنيين غدوا بحاجة ماسة للسلام، داعياً الجميع للمساعدة في تمويل مواجهة الأزمة الإنسانية هناك.
وأشار غوتيرش إلى أن أكثر من 30 % من البرامج الأمميية الإغاثية باليمن ستغلق العام المقبل، منوها إلى أن نصف اليمنيين لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة، ومشيرا إلى النقص الحاد بأجهزة التنفس وسيارات الإسعاف في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد
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