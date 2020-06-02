شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وزير الخارجية السعودي : الحوثيون رفضوا هدنة وقف إطلاق النار الأخيرة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كلمتة أمام مؤتمر المانحين لليمن، الذي انطلق اليوم الثلاثاء، إن الميليشيات الحوثية لم تقبل مبادرة وقف إطلاق النار .

وأكد على أن المملكة حريصة دائماً على دعم جهود الأمم المتحدة للوصول لحل شامل في البلاد. Advertisements كما أعلن أن بلاده قدّمت أكثر من 16 مليار دولار كمساعدات لليمن. ودعا وزير الخارجية المنظمات الدولية للمساهمة في مؤتمر المانحين

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