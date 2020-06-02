اليمن..إغتيال القعيطي يشعل المطالب بتنفيذ حملات أمنية عاجلة في عدن

الثلاثاء 2 يونيو 2020

أشعلت حادثة إغتيال الزميل المصور، نبيل القعيطي، اليوم الثلاثاء، برصاص مسلحين مجهولين، المطالب بتنفيذ حملات أمنية عاجلة في العاصمة عدن لضبط العناصر الإرهابية والتخريبية .



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وقال الصحفي، صلاح بن لغبر، في تغريدة له بتويتر، "مطلوب تنفيذ حملة امنية جارفة وباسرع وقت على اوكار الخلايا التابعة لا مجد خالد" .

وأثار إغتيال القعيطي أمام منزله، حالة من الغضب الشعبي، كما دان وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد محسن عسكر، القعيطي اليوم، الثلاثاء اثناء خروجه من منزله في مديرية دارسعد بالعاصمة المؤقتة عدن ، مطالبا السلطات في عدن بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة