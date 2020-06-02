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شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تسجل أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا في الأسبوعين الماضيين والان مع التفاصيل
الثلاثاء 2 يونيو 2020
سجلت إثيوبيا أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا في الأسبوعين الماضيين.
وبحسب اللجنة الوزارية الإثيوبية العليا لمنع انتشار الفيروس والسيطرة عليه، فقد ارتفع معدل الإصابات الجديدة بنسبة 310% خلال الـ15 يومًا الماضية.
وقالت منسقة اللجنة وزيرة السلام الإثيوبية، مفريحات كامل، إن 286 شخصا أظهروا نتائج إيجابية من بين 53600 عينة تم أخذها في الشهرين الأولين من دخول فيروس كورنا البلاد في مارس/ آذار.
وأشارت، في تصريحات صحفية، إلى ارتفاع نسبة الإصابات الجديدة لفيروس كورونا في البلاد بنسبة 310% خلال الـ15 يوما الماضية بعد تسجيل 886 من أصل 55.845 عينة مختبريًا تم إجراؤها خلال الـ15 يوما الماضية.
وحثت الوزيرة الإثيوبية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة والتضامن مع المسؤولين في تطبيق القانون لمنع انتشار الفيروس.
والاسبوع الماضي ألزمت إثيوبيا مواطنيها بارتداء الكمامات، حيث أصدر النائب العام الإثيوبي قراراً يقضي بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وبحسب آخر تقرير لوزارة الصحة الإثيوبية، الإثنين، سجلت البلاد 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1257 حالة بالبلاد.
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