الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى غروزني

الثلاثاء 2 يونيو 2020

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على ثمانية أطنان من الإمدادات الطبية إلى غروزني الروسية، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد يستفيد منها 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.



Advertisements

وقال معضد حارب مغير الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية " تقف دولة الإمارات إلى جانب روسيا في تعزيز جهودها للتغلب على أزمة كوفيد-19 ، ويعتبر إيصال المساعدات اليوم خير دليل على الروابط القوية التي تجمع بين البلدين، اللذين يضعان دائما صحة ورفاه مجتمعاتهما ضمن أولوياتهما".

وقدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 683 طنا من المساعدات لأكثر من 59 دولة، استفاد منها نحو 683 ألفا من المهنيين الطبيين.