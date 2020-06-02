شكرا لقرائتكم خبر عن 576 حالة إصابة جديدة بكورونا في عُمان والان نبدء بالتفاصيل

سجلت سلطنة عُمان 576 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية منها 209 حالات لعُمانيين و367 حالة لغير عُمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 12800 حالة. وأفادت وزارة الصحة العُمانية بأن عدد الوفيات بلغ 59 حالة، فيما تماثلت 2812 حالة للشفاء.

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