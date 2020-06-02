شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم الثلاثاء تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 269 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 596 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 35788 حالة.

ولفتت إلى أن 388 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 18726.