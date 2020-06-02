شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 596 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 35788 حالة.
ولفتت إلى أن 388 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 18726.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات.. 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.