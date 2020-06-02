شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: كورونا يتراجع غرب أوروبا.. وروسيا «بؤرة ساخنة» والان نبدء بالتفاصيل
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن معدلات الإصابة التي تسجل يوميا بمرض كوفيد-19 آخذة في الانخفاض بشكل مطرد في مناطق غرب أوروبا دون المناطق التي تمثل بؤرا ساخنة للمرض في روسيا وأوروبا الشرقية.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس في إفادة صحفية "نشهد تراجعا مطردا (في عدد الحالات) في غرب أوروبا في الوقت الحالي. ورغم أنه لا يحدث بوتيرة سريعة إلا أنه مطرد في الحالات الجديدة التي يجري تسجيلها يوميا، أي أن عدد الحالات الجديدة لا يزال كبيرا لكنه آخذ في التناقص باستثناء روسيا وأوروبا الشرقية حيث لا نزال نشهد ارتفاعا هناك".
وسجلت روسيا 423741 حالة، وهو ثالث أعلى معدل إصابات في العالم، بما فيها 5037 وفاة.
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