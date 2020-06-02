شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. وفيات كورونا تقترب من 50 ألفاً والان نبدء بالتفاصيل
اقترب عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في المملكة المتحدة من 50 ألفا اليوم الثلاثاء، وهو رقم يبعث على التشاؤم بالنسبة لرئيس الوزراء بوريس جونسون في الوقت الذي يتخذ فيه تحركات لتخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.
ووصل عدد الوفيات الآن إلى 49646، بما في ذلك بيانات شهادات الوفاة من إنجلترا وويلز حتى 22 مايو والتي نشرت اليوم الثلاثاء، والأرقام السابقة من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية والوفيات التي وقعت في الآونة الأخيرة بالمستشفيات في انجلترا.
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