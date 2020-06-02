شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضاعف الأزمة.. موجة جفاف تقترب من أندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

حذرت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية من أن معظم مناطق البلاد ربما تتعرض لموجة جفاف خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت الوكالة إلى أن موجة الجفاف قد تضيف للعبء الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد بالفعل بسبب فيروس كورونا، بحسب ما قالته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ليليك كورنياوان نائب رئيس قسم الوقاية من الكوارث بالمجلس الوطني لإدارة الكوارث إن زيادة استهلاك المياه بسبب تفشي فيروس كورونا ربما يفاقم من خطورة الجفاف.

ومن المتوقع أن تتعرض 189 منطقة في 15 إقليما من بين 34 إقليما إندونيسيا لموجة جفاف خلال ذروة موسم الجفاف هذا العام.