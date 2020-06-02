شكرا لقرائتكم خبر عن 887 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الكويت 887 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين إلى 28649. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنها سجّلت 6 وفيات جديدة إثر إصابتها بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 226 ، مبينة أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها منها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

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