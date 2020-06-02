شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان و6 مفقودين في أمطار غرب الصين والان نبدء بالتفاصيل

لقي شخصان حتفهما وفُقد ستة آخرون من جراء أمطار غزيرة وانهيارات أرضية ناجمة عنها بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين. ووصفت السلطات المحلية الأمطار بأنها "الأشد منذ بدء سجلات الأرصاد الجوية"، وتجتاح المنطقة منذ أمس الأول الأحد. وحتى مساء أمس، تسببت الأمطار في إلحاق أضرار بأكثر من 9200 شخص، من ضمنهم 2784 مقيما تم إجلاؤهم بشكل عاجل و427 سائحا عالقا.

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