شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. الاحتجاجات تعود إلى سرايا طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

اعتصم لبنانيون اليوم الثلاثاء أمام مدخل سرايا مدينة طرابلس بشمال البلاد احتجاجا على "الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتهريب المحروقات وغياب العدالة الاجتماعية". وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن وحدات من الجيش اتخذت إجراءات ميدانية وحالت بين المعتصمين ومدخل السرايا. ووفق الوكالة، عمدت عناصر قوى الأمن القائمة على حماية السرايا، بإغلاق البوابة الرئيسية في حين سمح للموظفين والمراجعين بالدخول سيرا على الأقدام بعد التدقيق في أوراقهم الثبوتية.وأدى الاعتصام إلى زحمة سير في المكان.

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