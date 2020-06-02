شكرا لقرائتكم خبر عن 182 وفاة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الثلاثاء وفاة 182 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ بدء ظهوره في روسيا إلى 5037 شخصا.
وذكر موقع "روسيا اليوم" أنه تم تسجيل 8863 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 423 ألفا و741 شخصا.
وأعلنت هيئة مكافحة فيروس كورونا في روسيا عن تماثل 11108 شخصا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 186985 حالة.
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