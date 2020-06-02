شكرا لقرائتكم خبر عن 12 وفاة و147 إصابة جديدة بكورونا في السودان والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة الصحة السودانية عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 298 حالة والإصابات إلى 5173 حالة. ونشرت وزارة الصحة السودانية اليوم الثلاثاء، على صفحتها على موقع فيسبوك، التقرير الوبائي لأمس الأول الأحد، والذي أوضح تسجيل 12 حالة وفاة جديدة و 147 إصابة جديدة. وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1522 بعد تعافي 99 شخصا.

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