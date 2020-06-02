شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من جنين والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة فلسطينيين من محافظة جنين بينهم أربعة أسرى محررين.

وأفادت مصادر فلسطينية في جنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسيرين المحررين خالد سليمان أبو الحسن، وفتحي العتوم، بعد اقتحام المدينة ومداهمة منزليهما.

وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طالب الطب محمد النبهان، والأسيرين المحررين محمد عزمي نشرتي، وعماد جمال أبو الهيجا، بعد مداهمة منازل ذويهما وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مخيم جنين.